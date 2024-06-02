İstanbul'da binlerce kişi sokak hayvanları için sokaktaydı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "Hayvan, Kadın, Çocuk ve Doğa için Adalet Mitingi"ne hayvan koruma dernekleri üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Hayvan hakları savunucusu Ali Toroz, grup adına yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerle ilgili planlanan düzenlemenin hayvanlar için tehdit olduğunu savundu.