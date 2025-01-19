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İstanbul'da bir araç seyir halinde alev topuna döndü

İstanbul Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobil bir anda alev topuna döndü.

Kaynak: İHA
İstanbul'da bir araç seyir halinde alev topuna döndü - Resim: 1

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde çıktı.

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İstanbul'da bir araç seyir halinde alev topuna döndü - Resim: 2

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tofaş marka otomobilin sürücüsü araçtan indi. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü.

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İstanbul'da bir araç seyir halinde alev topuna döndü - Resim: 3

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul'da bir araç seyir halinde alev topuna döndü - Resim: 4
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