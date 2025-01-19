İstanbul'da bir araç seyir halinde alev topuna döndü
İstanbul Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobil bir anda alev topuna döndü.
Kaynak: İHA
Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde çıktı.
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Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tofaş marka otomobilin sürücüsü araçtan indi. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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