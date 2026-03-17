İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı!
İstanbul Kartal'da gece saatlerinde seyir halindeki bir araç adeta alev topuna döndü. Motor kısmından başlayan ve kısa sürede tüm aracı saran yangın nedeniyle bölgede büyük panik yaşanırken aracın sürücüsü son anda kendini dışarı attı...
İstanbul Kartal sahil yolunda gece saatlerinde meydana gelen araç yangını, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kordonboyu Yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın motor bölümü, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Motor kısmından yükselen dumanları ve alevleri fark eden sürücü, aracını sağa çekerek hızla dışarı çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına çevre güvenliğini sağlayarak trafiği kontrollü bir şekilde yönetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından tamamen yanan araç, bir çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Yangın sonrası araç adeta hurda yığınına dönerken, çevredeki vatandaşlar o dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.