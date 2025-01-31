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  4. İstanbul'da korkunç kaza: Araç havada asılı kaldı!

İstanbul'da bir araç yol ayrımındaki boşluğa uçtu

İstanbul Ataköy’de alkollü sürücü, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek iki yol ayrımındaki boşluğa düştü. Ağır hasar alan otomobil ağaca çarparak asılı kalırken, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da bir araç yol ayrımındaki boşluğa uçtu - Resim: 1

Kaza, saat 05.15 sıralarında Ataköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yasal sınırın üzerinde alkollü olan E.A. aracının kontrolünü kaybetti.

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İstanbul'da bir araç yol ayrımındaki boşluğa uçtu - Resim: 2

Cadde üzerindeki çimenlik alana giren ve yaklaşık 100 metre çimenler üzerinde sürüklenen otomobil bir ağacı kopardı, trafik levhasına çarptı, bariyerleri de aşarak iki refüj arasındaki boşluğa uçtu.

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İstanbul'da bir araç yol ayrımındaki boşluğa uçtu - Resim: 3

Ardından bir başka ağaca çarparak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da bir araç yol ayrımındaki boşluğa uçtu - Resim: 4

Asılı kalan araçtan çıkamayan alkolü sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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