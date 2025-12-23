İstanbul'da bir böcek ilaçlaması felaketi daha: 3'ü çocuk, 5 kişi zehirlendi
İstanbul Beyoğlu'nda evlerinde böcek ilaçlaması yaptıran bir aile ilaçlamadan 1 gün sonra temizlik yaptıkları evde zehirlenerek hastanelik oldu. 3 çocuklu ailenin ihbarı sonrasında AFAD evde inceleme yaptı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı.
İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından da içeride temizlik yaptı. Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı.
Baba İsmet K.’nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı.
