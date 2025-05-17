İstanbul'da bir doktor ile taksi şoförünün ''yol verme'' tartışması cinayetle bitti
İstanbul Maltepe'de bir doktor ile taksici arasında çıkan yol verme tartışması arbedeye dönüştü. Arbede sırasında yere düşen ve kafasını çarparak ağır yaralanan taksici iki ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İstanbul Maltepe'de Aydıntepe Mahallesinde 12 Mart günü meydana yaşanan olayda, iddiaya göre, taksici A.S. ile doktor F. Ç., araçlarıyla ilerlerken yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Doktor F.Ç. ile tartıştığı taksici A.S. arasında yaşanan arbede sırasında Sadıkoğlu yere düşerek kafasını çarptı. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan A.S.2 ay süren yoğun bakım tedavisine rağmen 13 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Şüpheli doktor F. Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kasten öldürme suçundan 14 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Ç. isimli şahıs tutuklandı.
Tutuklanan doktor F.Ç., "Olay günü eşim, oğlum ve komsumuz M.K. ile birlikte benim kullandığım araçla seyir halindeyken Maltepe ilçesi, Aydınevler Mahallesi, Hiltown AVM önünden aşağıya doğru indiğim esnada bir taksi aniden fren yaptı ve durdu, kaza meydana gelmedi. Ben araca çarpmadım. Araç şoförü araçtan inerek fotoğraf çekmek istedi. Ben kendisine kaza olmadığını, neden fotoğraf çektiğini sordum. O da "o iş öyle olmuyor" diyerek cevap verdi. Sonrasında araçtan indim. Aracımı kontrol ettiğimde herhangi bir hasar olmadığımı gördüm. Taksinin arka tamponunda paslanmış bir çizik vardı. Şoföre bu çiziğin eski olduğunu söyledim. O da bana küfür etti. Ben aracıma yöneldim. Kapıyı açtım. O esnada kolumdan tuttu. Bir yere gidemezsin dedi. Bizi alıkoyamayacağını söyledim. 112'yi aramak için aracın içindeki esimden telefonumu istedim. Esim telefonu verdi. 112'yi aradığımı söyledim. Şahıs "gebertirim seni" diyerek sol göğsüme yumruk attı, beni itmeye çalıştı. Kendisi beni iterken ayağı takıldı, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vurdu. Şahsa ilk müdahaleyi ben yaptım. Ben bu sahsa kesinlikle vurmadım. Söylediğim gibi kendisi bana saldırırken dengesini kaybederek yere düştü. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana tehdit ve hakarette bulunan ve göğsüme yumruk atan Ali Zeki Sadıkoğlu isimli şahıstan şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.
Doktor mahkemede yaptığı savunmasında, "Karşı tarafta darp cebir izi yoktur. Adli Tıp Raporu ile sabittir. Doktorum, hastalarım var ve planlanmış tedavilerim ve ameliyatlarım var. Öğrenci çocuğum var, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi. Şüpheli doktor F.Ç. çıkarıldığı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksici Ali Zeki Sadıkoğlu'nun aldığı bir darbe ile sırt üstü yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma geldiği görülüyor.