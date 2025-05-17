İstanbul'da bir doktor ile taksi şoförünün ''yol verme'' tartışması cinayetle bitti

Tutuklanan doktor F.Ç., "Olay günü eşim, oğlum ve komsumuz M.K. ile birlikte benim kullandığım araçla seyir halindeyken Maltepe ilçesi, Aydınevler Mahallesi, Hiltown AVM önünden aşağıya doğru indiğim esnada bir taksi aniden fren yaptı ve durdu, kaza meydana gelmedi. Ben araca çarpmadım. Araç şoförü araçtan inerek fotoğraf çekmek istedi. Ben kendisine kaza olmadığını, neden fotoğraf çektiğini sordum. O da "o iş öyle olmuyor" diyerek cevap verdi. Sonrasında araçtan indim. Aracımı kontrol ettiğimde herhangi bir hasar olmadığımı gördüm. Taksinin arka tamponunda paslanmış bir çizik vardı. Şoföre bu çiziğin eski olduğunu söyledim. O da bana küfür etti. Ben aracıma yöneldim. Kapıyı açtım. O esnada kolumdan tuttu. Bir yere gidemezsin dedi. Bizi alıkoyamayacağını söyledim. 112'yi aramak için aracın içindeki esimden telefonumu istedim. Esim telefonu verdi. 112'yi aradığımı söyledim. Şahıs "gebertirim seni" diyerek sol göğsüme yumruk attı, beni itmeye çalıştı. Kendisi beni iterken ayağı takıldı, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vurdu. Şahsa ilk müdahaleyi ben yaptım. Ben bu sahsa kesinlikle vurmadım. Söylediğim gibi kendisi bana saldırırken dengesini kaybederek yere düştü. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana tehdit ve hakarette bulunan ve göğsüme yumruk atan Ali Zeki Sadıkoğlu isimli şahıstan şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.