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  4. İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü

İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü

İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı bir evin 4'üncü katında banyo yapan 15 yaşındaki genç kız, banyonun zemininin çökmesiyle alt kattaki komşusunun evine düştü.

İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü - Resim: 1

Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan 4 katlı binanın 4'üncü katında banyo yapan 15 yaşındaki E.M., banyonun çökmesiyle alt kata düştü. Hafif yaralanan E.M. hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edildi.

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İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü - Resim: 2

Olay, saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katında bulunan evlerinde banyo yapan 15 yaşındaki E.M., banyonun tabanının çökmesiyle alt kata düştü.

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İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan E.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü - Resim: 4

Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

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