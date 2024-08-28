İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü
İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı bir evin 4'üncü katında banyo yapan 15 yaşındaki genç kız, banyonun zemininin çökmesiyle alt kattaki komşusunun evine düştü.
Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan 4 katlı binanın 4'üncü katında banyo yapan 15 yaşındaki E.M., banyonun çökmesiyle alt kata düştü. Hafif yaralanan E.M. hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edildi.
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Olay, saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katında bulunan evlerinde banyo yapan 15 yaşındaki E.M., banyonun tabanının çökmesiyle alt kata düştü.
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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan E.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.
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