  4. İstanbul'da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu

İstanbul Ümraniye’de Akdeniz Caddesi üzerinde yol kenarındaki ağaçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Kaynak: İHA
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki ağaca asılı halde bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. K

ısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yapılan incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

