İstanbul'da bir kişi denize düştü
İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi ölümden döndü. Deniz polisi tarafından yürütülen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü.
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Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.
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Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)
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