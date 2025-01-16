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  4. Ölüm kalım savaşı kamerada: İstanbul'da bir kişi denize düştü

İstanbul'da bir kişi denize düştü

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi ölümden döndü. Deniz polisi tarafından yürütülen kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bir kişi denize düştü - Resim: 1

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü.

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İstanbul'da bir kişi denize düştü - Resim: 2

Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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İstanbul'da bir kişi denize düştü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.

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İstanbul'da bir kişi denize düştü - Resim: 4

Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

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