İstanbul'da bir otomobil boğaza düştü, sücüyü denize atlayıp kurtardılar!
İstanbul Sarıyer'de bir sürücü otomobiliyle denize düştü. Kazayı gören bir balıkçı tekneden buz gibi suya atlayarak sürücüyü kurtarırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.
Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu.
Denizde hareket halindeki bir teknede olan kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
