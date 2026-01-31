  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da bir otomobil boğaza düştü, sücüyü denize atlayıp kurtardılar!

İstanbul'da bir otomobil boğaza düştü, sücüyü denize atlayıp kurtardılar!

İstanbul Sarıyer'de bir sürücü otomobiliyle denize düştü. Kazayı gören bir balıkçı tekneden buz gibi suya atlayarak sürücüyü kurtarırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da bir otomobil boğaza düştü, sücüyü denize atlayıp kurtardılar! - Resim: 1

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.

1 / 6
İstanbul'da bir otomobil boğaza düştü, sücüyü denize atlayıp kurtardılar! - Resim: 2

Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu.

2 / 6
İstanbul'da bir otomobil boğaza düştü, sücüyü denize atlayıp kurtardılar! - Resim: 3

Denizde hareket halindeki bir teknede olan kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. 

3 / 6
İstanbul'da bir otomobil boğaza düştü, sücüyü denize atlayıp kurtardılar! - Resim: 4

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

4 / 6