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  3. 14 Aralık 2018 13:39

İstanbul'da bir otomobil boğaza uçtu

İstanbul Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı.

İstanbul'da bir otomobil boğaza uçtu

BEYKOZ Kanlıca’da bir otomobil denize uçtu. Yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da bir otomobil boğaza uçtu

Olay saat 11.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen bir kadın sürücü, aracını döndürmek isterken iddialara göre, fren yerine gaza basınca denize uçtu.

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İstanbul'da bir otomobil boğaza uçtu

Olayı gören vatandaşlar ve cadde üzerindeki bir restoranın valesi olan Hasan Hüseyin Erdoğan tarafından araçtan çıkartılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz polisi ve sahil güvenliğin denize düşen aracı arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çekici istendi.

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İstanbul'da bir otomobil boğaza uçtu

Olayın görgü tanıklarından Halil Kayacı, "Otobüs durağından geldi buraya düştü. Tekrar gaza basarak oradan denize düştü. Arabanın camı açıktı. Köşkün oraya kadar geldi. Kolunu bir defa dışarı çıkartabildi. Geldim bağırdım ’Biriniz denize atlayın’ diye. Kalp hastasıyım atlayamam. Köşkün oraya 2 metre kala genç bir delikanlı geldi, denize atladı. Gitti bayanı camdan çıkarttı. Bayanın şuuru yerinde değildi ama nefes alıyordu. Belki su yutmuştur, diye ayaklarını yukarıya kaldırdım. Kadını denizden çıkarttıktan 2 dakika sonra araba battı. dedi.

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