İstanbul'da bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğlu 5 yerinden bıçaklandı
İstanbul'da İtalyan şefin 14 yaşındaki oğlu, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk, yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şef A.M. ile çellist Y.A.'ın oğlu M.A.M., görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.
Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken M.A.M. ise kaykay malzemesi almak için bit pazarına gitti. İddiaya göre bir kişi M.’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diye laf attı. M. ise “Pardon kardeşim.” yanıtını verdi. Şüpheli, “Ben senin nereden kardeşin oluyorum.” diyerek M.’ye saldırdı. Saldırgan M.'yi beş yerinden bıçakladı.
O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan M.'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı M.A.M.'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken 9 ünite kan verildiği öğrenildi. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.