İstanbul'da bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğlu 5 yerinden bıçaklandı

Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken M.A.M. ise kaykay malzemesi almak için bit pazarına gitti. İddiaya göre bir kişi M.’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diye laf attı. M. ise “Pardon kardeşim.” yanıtını verdi. Şüpheli, “Ben senin nereden kardeşin oluyorum.” diyerek M.’ye saldırdı. Saldırgan M.'yi beş yerinden bıçakladı.