İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
İstanbul Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin çürümeye başladığı tespit edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazide, akşam saatlerinde dolaşan kişiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti.
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Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
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İhbar üzerine gelen polis, çevrede araştırma yaparak inceleme başlattı.
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ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin uzun zaman önce hayatını kaybettiği belirlendi.
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