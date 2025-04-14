  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da boş arazide ceset bulundu

İstanbul'da boş arazide ceset bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin çürümeye başladığı tespit edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da boş arazide ceset bulundu - Resim: 1

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazide, akşam saatlerinde dolaşan kişiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti. 

1 / 7
İstanbul'da boş arazide ceset bulundu - Resim: 2

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

2 / 7
İstanbul'da boş arazide ceset bulundu - Resim: 3

İhbar üzerine gelen polis, çevrede araştırma yaparak inceleme başlattı.

3 / 7
İstanbul'da boş arazide ceset bulundu - Resim: 4

ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin uzun zaman önce hayatını kaybettiği belirlendi. 

4 / 7