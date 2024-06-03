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İstanbul'da boya fabrikasında yangın

İstanbul Silivri'de bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da boya fabrikasında yangın - Resim: 1
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İstanbul'da boya fabrikasında yangın - Resim: 2

Yangın, saat 13.30 sıralarında Silivri'nin Beytiler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait boya fabrikanın depo bölümünde meydana geldi.

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İstanbul'da boya fabrikasında yangın - Resim: 3

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Silivri ve İstanbul itfaiye ekipleri müdahale etti.

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İstanbul'da boya fabrikasında yangın - Resim: 4

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarda yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.

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