İstanbul'da boya fabrikasında yangın
İstanbul Silivri'de bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Kaynak: DHA
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Yangın, saat 13.30 sıralarında Silivri'nin Beytiler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait boya fabrikanın depo bölümünde meydana geldi.
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Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Silivri ve İstanbul itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarda yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.
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