İstanbul'da bu görüntü tarih oluyor! Dev direkler kaldırılıyor

Direk ve hatların işlevsiz kalması ardından bunların kaldırılması için ihale açıldı. Avcılar ile Küçükçekmece arasına 61 yıl önce dikilen Ambarlı Doğalgaz Çevrim Santrali’nden 154 kiloWatt (154 bin watt) çift devreli elektriği ileten 31 direkten oluşan iletim hattının sökümünü kazanan firma çalışmalara başladı.

