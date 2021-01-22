İstanbul'da bu görüntü tarih oluyor! Dev direkler kaldırılıyor
İstanbul Avcılar'daki enerji nakil hattının yer altına alınmasının ardından 61 yıl önce dikilen 30-40 metre yükseklikteki 31 direğin sökümüne başlandı.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEİAŞ), Ambarlı ile Yenibosna arasında 2015 yılında 380 bin Volt Yüksek Gerilim Yeraltı Kablo Projesi’ni uygulamaya koydu.
31 DİREKTEKİ HAT DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Avcılar'da hatların yer altına alınması çalışmalarının tamamlanması ardından TEİAŞ, ilçede 1960 yılında dikilen yıllar içerisinde etrafı ve altı konutlarla dolan her biri 30-40 metre yükseklikteki 31 direkteki hattı devre dışı bıraktı.
Direk ve hatların işlevsiz kalması ardından bunların kaldırılması için ihale açıldı. Avcılar ile Küçükçekmece arasına 61 yıl önce dikilen Ambarlı Doğalgaz Çevrim Santrali’nden 154 kiloWatt (154 bin watt) çift devreli elektriği ileten 31 direkten oluşan iletim hattının sökümünü kazanan firma çalışmalara başladı.