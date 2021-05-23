İstanbul'da bu sabah...

Sırada bekleyen Şenol Kaya "Kahvaltı yapmak için insanlar sıcak ekmek alıyorlar. Bu da maalesef kuyruk yapıyor. İnsanlar bir tek cumartesi-pazar kahvaltı yapıyorlar aileleri ile. Sıcak ekmek de kahvaltıda iyi gidiyor. Bugün ama durum maalesef kendini de aşmış" diye konuştu. Melisa Işık ise, “Bugün pazar, insanlar izinli." ifadelerini kullandı.