İstanbul'da Bulgar polisiyle ortak operasyon

Silivri'de bulunan çiftlik evine düzenlenen baskında, adresin uyuşturucu ve uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanıldığı anlaşıldı. Yapılan aramalarda, 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marijuana ile hassas terazi ele geçirildi.