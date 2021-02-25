İstanbul'da büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

Olay, Büyükdere Caddesi Etiler yol ayrımında 20.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.