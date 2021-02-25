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  3. 25 Şubat 2021 09:01

İstanbul'da büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

Beşiktaş'ta, kontrolden çıkan cip kaldırıma çarparak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasının demir bariyerine vurarak takla atan cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

Olay, Büyükdere Caddesi Etiler yol ayrımında 20.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. 

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İstanbul'da büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

İçinde 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu cip, daha sonra yol kenarındaki tabela ve aydınlatma direğine vurarak benzin istasyonuna girdi. 

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İstanbul'da büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

Akaryakıt pompasına doğru ilerleyen cip, pompanın demir bariyerine çarpıp takla attı. Kaza sonucu, cip içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören benzinlik çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra yaralıların yardımına koştu. 

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İstanbul'da büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

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