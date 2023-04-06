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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Listede 16 ilçe var!

BEDAŞ, İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte planlı bakım çalışma programı kapsamında elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Listede 16 ilçe var! - Resim: 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 6 Nisan elektrik kesintisi programını paylaştı. Avrupa Yakası'nın büyük bir bölümünde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. 

Planlı bakım çalışması kapsamında elektrik verilemeyecek ilçeler arasında; Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu yer alıyor. 

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Listede 16 ilçe var! - Resim: 2
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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Listede 16 ilçe var! - Resim: 3
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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Listede 16 ilçe var! - Resim: 4
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