İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da 1 Şubat Pazar günü tam 10 ilçede çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 10 ilçedeki bazı mahalle ve sokaklara elektrik verilemeyecek. İşte 1 Şubat 2026 elektrik kesintisi programı...
Arnavutköy
Tarih: 01.02.2026 – 01.02.2026 Saat: 09:00 – 17:00
Çalışma Türü: Bakım Programı Çalışması
Bölge: ARNAVUTKÖY – ANADOLU Mah., AY Sk. ve civarı.
Bağcılar
Tarih: 01.02.2026 – 01.02.2026 Saat: 09:00 – 17:00
Çalışma Türü: Bakım Programı Çalışması
Bölge: BAĞCILAR – 15 TEMMUZ Mah., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR Sk. ve civarı.
Beşiktaş
Tarih: 01.02.2026 – 01.02.2026 Saat: 00:00 – 08:00
Çalışma Türü: Bakım Programı Çalışması
Bölge: BEŞİKTAŞ – AKAT Mah., BABİL, BUDİN, CEBECİ, CUMHURİYET, DEMET, KISMET, MADEN, MURAT, NECATİ CUMALI, YAREN, ZEYTİNOĞLU, ÇİÇEKSUYU, İŞÇİLER, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN Sk. / LEVENT Mah., KIVILCIM Sk. / BEBEK Mah., ÖZENLİ Sk. / ETİLER Mah., GÜLŞEN, ÖZENGİ Sk. ve civarı.
Beylikdüzü
Tarih: 01.02.2026 – 01.02.2026 Saat: 09:00 – 17:00
Çalışma Türü: Bakım Programı Çalışması
Bölge: BEYLİKDÜZÜ – YAKUPLU Mah., BİRLİK, DEREBOYU Sk. ve civarı.