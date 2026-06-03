İstanbul'da büyük konut vurgunu iddiası: Binlerce tapu İçin tekrar milyonlar isteniyor

Konuyu yargıya taşıyan binlerce mağdurun avukatlığını üstlenen Mehmet Demircioğlu, firmanın yurt dışındaki yatırımcıları da aynı yöntemle dolandırdığını belirterek çarpıcı iddialarda bulundu. Yıllardır parası ödenmiş dairelerin tapularının "Sulh Sözleşmesi" adı altında şantajla verilmeye çalışıldığını ifade eden Demircioğlu, "Daire büyüklüklerine göre 1 milyon liradan başlayıp 4, 5, hatta 6 milyon liralara varan 'Gel daireni tekrar satın al' zorlamasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar 5 yıldan beri sadece bir blok daha teslim edilecek diye oyalanıyor" şeklinde konuştu.