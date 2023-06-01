İstanbul'da büyük kumar operasyonu

Polisin yaptığı baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye, Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince toplam 56 bin 770 lira para cezası kesildi. Kumar oynamaya yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan mekanlarda bulunan kumar makineleri ile bilgisayarlara incelenmek üzere el konduğu öğrenildi. (DHA)