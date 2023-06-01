  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da büyük kumar operasyonu

İstanbul'da büyük kumar operasyonu

İstanbul'da kumar oynatılan mekanlara düzenlenen operasyonlarda 14 kişiye toplam 56 bin 770 lira ceza kesildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da büyük kumar operasyonu - Resim: 1

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından 25 Mayıs Perşembe Günü saat 21.00-23.59 saatleri arasında 137 ekip, 298 polisin katılımıyla kumar oynatılan yerlere yönelik operasyon yapıldı.

1 / 4
İstanbul'da büyük kumar operasyonu - Resim: 2

Polisin yaptığı baskınlarda 294 kahvehane, 8 dernek ve 4 ruhsatsız işyerinde denetim yapıldı. Baskınlarda mekanlarda bulunan 3 bin 343 kişi Genel Bilgi Toplama sistemi (GBT) üzerinden kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

2 / 4
İstanbul'da büyük kumar operasyonu - Resim: 3

Polisin yaptığı baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye, Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince toplam 56 bin 770 lira para cezası kesildi. Kumar oynamaya yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.  Baskın yapılan mekanlarda bulunan kumar makineleri ile bilgisayarlara incelenmek üzere el konduğu öğrenildi. (DHA)

3 / 4
İstanbul'da büyük kumar operasyonu - Resim: 4
4 / 4