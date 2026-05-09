İstanbul'da büyük panik! İnşaat çalışması sırasında yol saniyeler içinde yok oldu!
İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden bir inşaat çalışması sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Kavaklı Mahallesi'nde temel kazısı yapılan alanın yanındaki sokakta dev bir göçük meydana geldi. Yolun bir bölümünün büyük bir gürültüyle inşaat sahasına kaydığı o dehşet anları kameralar tarafından kaydedildi.
İstanbul Beylikdüzü’nde bir inşaat çalışması nedeniyle sokak üzerinde meydana gelen çökme paniğe yol açtı. Yolun büyük bir bölümünün inşaat alanına kaydığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Çınarlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde devam eden bir inşaat çalışması sırasında zeminde hareketlilik başladı. Kısa süre içinde yolun bir kısmı, istinat duvarının bulunmadığı inşaat sahasına doğru büyük bir gürültüyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine hızla Beylikdüzü Belediyesi ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda oluşabilecek yeni çökmelere ve çevre binaların güvenliğine karşı sokağı bariyerlerle hem araç hem de yaya trafiğine tamamen kapattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, inşaat yetkilileri hakkında inceleme başlatıldı.
Yolun çökme anı, o sırada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; asfaltın çatlamaya başladığı, ardından büyük bir toprak kütlesiyle birlikte inşaat çukuruna doğru devrildiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların "yol gidiyor" bağırışlarıyla panik yaşadığı anlar, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Bölge sakinleri, inşaat sahasındaki önlemlerin yetersiz olduğunu iddia ederken, ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.