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  4. İstanbul'da büyük patlama: 3 ölü!

İstanbul'da büyük patlama: 3 ölü!

İstanbul Kadıköy'de nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler geceyi gündüze çevirirken 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul'da büyük patlama: 3 ölü! - Resim: 1

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İstanbul'da büyük patlama: 3 ölü! - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. 

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İstanbul'da büyük patlama: 3 ölü! - Resim: 3

Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

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İstanbul'da büyük patlama: 3 ölü! - Resim: 4

Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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