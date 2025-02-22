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İstanbul'da büyük yangın: 6 kişi mahsur kaldı

İstanbul Küçükçekmece'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da büyük yangın: 6 kişi mahsur kaldı - Resim: 1

Yangın, saat 23.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 4 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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İstanbul'da büyük yangın: 6 kişi mahsur kaldı - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı.

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İstanbul'da büyük yangın: 6 kişi mahsur kaldı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yoğun dumandan etkilenerek binanın çatısına çıkan 6 kişi burada mahsur kaldı.

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İstanbul'da büyük yangın: 6 kişi mahsur kaldı - Resim: 4

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, mahsur kalan kişileri merdivenli araç ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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