İstanbul'da büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Çatıdaki alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki 2 bloğun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 tane çatı hasar gördü. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları devam ediyor.