İstanbul'da büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi
İstanbul Başakşehir’de bir sitenin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yangın yan binanın çatısına da sıçradı.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi’ndeki bir sitenin çatısında çıktı.
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İddiaya göre, sitenin çatısında izolasyon yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıyı sararken, site sakinleri kendi imkanlarıyla binayı boşalttı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Çatıdaki alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki 2 bloğun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 tane çatı hasar gördü. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
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