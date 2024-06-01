İstanbul'da büyük yangın: İBB adayı uyurken ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ortaköy’de bulunan iki katlı tarihi binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Güven Akıcı’nın evde olduğu esnada başlayan yangında hurdalık ve plastik malzemelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü. Akıcı’yı evde uyuduğu esnada yangından kendisini uyandıran kedisi kurtardı. Yangının ardından Akıcı, kendisini binanın dışına attı. Birçok noktadan fark edilen yangın, binanın çevresinde bulunan 4 apartmanın çatısına da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.