İstanbul'da büyük yangın: İBB adayı uyurken ölümden döndü
Ortaköy’de bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Evde yaşayan ve o esnada uyuyan Güven Akıcı’nın hayatını onu uyandıran kedisi kurtardı. Ayrıca Güven Akıcı’nın son genel seçimde bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olduğu öğrenildi.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Ortaköy Mecidiye Mahallesi Büyükşekerci Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ortaköy’de bulunan iki katlı tarihi binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Güven Akıcı’nın evde olduğu esnada başlayan yangında hurdalık ve plastik malzemelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü. Akıcı’yı evde uyuduğu esnada yangından kendisini uyandıran kedisi kurtardı. Yangının ardından Akıcı, kendisini binanın dışına attı. Birçok noktadan fark edilen yangın, binanın çevresinde bulunan 4 apartmanın çatısına da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler evde çıkan yangına müdahale ederken diğer çatılara da merdiven yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda, tarihi yapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer binaların çatı ve duvarlarında büyük hasar oluştu.