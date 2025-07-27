İstanbul'da büyük yangın: İki kişi pencereden atladı
İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın büyük paniğe yol açarken, yangın sırasında 2 kişi pencereden aşağı atladı. Yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı...
Kaynak: DHA
Yangın, saat 10.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Bursa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında çıktı. İddiaya göre, iskan verilmediği için yaklaşık 1 haftadır elektrikleri kesik olan binada daire sakinleri aydınlatma ihtiyacını alternatif yollarla gideriyordu.
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Elektrik ihtiyacı için çalıştırılan jeneratörden çıktığı iddia edilen yangın bir anda büyüdü.
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Çevredeki bir inşaatta çalışan işçiler yangının çıktığı binaya girerek mahsur kalanlara müdahale etti; ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binayı tahliye eden ekipler mahsur kalanları da kurtardı.
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