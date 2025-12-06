İstanbul'da büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
İstanbul Tuzla’da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi.
Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.
