  4. İstanbul'da büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı!

İstanbul Tuzla’da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 1

Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. 

İstanbul'da büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 2

Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı.

İstanbul'da büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 4

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

