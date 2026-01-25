  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!

İstanbul Büyükçekmece'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan plastik kasa üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, alev alev yanan fabrika ve ekiplerin çalışması dronla havadan görüntülendi.

