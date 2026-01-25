İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı
İstanbul Büyükçekmece'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan plastik kasa üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 / 10
Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 / 10
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
3 / 10
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, alev alev yanan fabrika ve ekiplerin çalışması dronla havadan görüntülendi.
4 / 10