İstanbul'da büyük yangın: Peş peşe patlama yaşandı
İstanbul Başakşehir'de bir kimya deposunda yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin yükseldiği yangın, itfaiye ekipleirnin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Deponun yanındaki adaklık kurbanların bulunduğu ahırdaki bazı hayvanlar telef olurken yediemin otoparkındaki araçların bir kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA/İHA
Yangın, saat 11.50 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 / 11
Başakşehir ve çevresindeki ilçelerden olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmasını sürdürdüğü depoda kimyasal maddeler nedeniyle kısa süreli patlamalar meydana geldi.
2 / 11
Deponun yanındaki adaklık kurban satış noktasındaki hayvanların bir kısmı çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken bazıları telef oldu.
3 / 11
Alevlerin büyümesi ve kimyasal sıvının akmasıyla yangının kısmen sirayet ettiği yediemin otoparkında ise bazı araçlar yanarak kullanılmaz hale geldi.
4 / 11