İstanbul'da büyük yangın: Peş peşe patlama yaşandı

Yangın, saat 11.50 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.