İstanbul'da büyük yangın: Saatlerdir söndürülemedi

13 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Yangın, fabrikadaki malzemelerin plastik olması ve kolay alev alması nedeniyle 13 saattir devam ediyor. Lodos ve yağmurun da etkisiyle ekipler alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın, 13 saatlik çalışmanın ardından fabrikanın bazı bölgelerinde kısmen kontrol altına alınsa da halen devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.