İstanbul'da büyük yangın: Saatlerdir söndürülemedi
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları 13 saattir devam ediyor.
Yangın bugün saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi'ndeki Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de bulunan 6 bin metrekare büyüklüğündeki 5 katlı iş yerinde başladı. Hızla büyüyen ve patlamalarla birlikte alevler içerisinde kalan binayı söndürmek için önce çevre ilçelerden, ardından İstanbul Avrupa ve Asya kıtasındaki birimlerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır tutulduğu bölgede 124 araçla sevk edilen Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Başakşehir, İstinye, Bayrampaşa, Bağcılar, Mahmutbey, Davutpaşa, Kıraç, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Çatalca, Kartal, Ataşehir, Sultanmeyli, Hadımköy Byükbakkalköy, Silivri, Çavuşbaşıı, Sultangazi, Bahçelievler, Fatih. Çekmeköy, Kavacık, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Sultangazi'den gelen 300'ü aşkın itfaiye eri müdahale etmeye çalıştı.
Ancak yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binaya sıçradı. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un uzak noktalarından da görüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Binanın birinci katında ise kısmi çökme meydana geldi.
13 SAATTİR DEVAM EDİYOR
Yangın, fabrikadaki malzemelerin plastik olması ve kolay alev alması nedeniyle 13 saattir devam ediyor. Lodos ve yağmurun da etkisiyle ekipler alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın, 13 saatlik çalışmanın ardından fabrikanın bazı bölgelerinde kısmen kontrol altına alınsa da halen devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.