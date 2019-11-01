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  3. 01 Kasım 2019 09:31

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında denetim başlatıldı. Usulsüz şekilde çakar lamba kullanan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

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İstanbul'da çakarlı araç denetimi

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İstanbul'da çakarlı araç denetimi

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İstanbul'da çakarlı araç denetimi

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