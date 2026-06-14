İstanbul'da çaldıkları minibüsle şehir turu yapan çocuklar polis dronuyla yakalandı
İstanbul Sarıyer'de 13 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk, makas yardımıyla çalıştırdıkları kapalı kasa minibüslerle Arnavutköy'e kadar 84 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin polis dronu destekli operasyonuyla yakalanan ve toplam 17 suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde başlayıp Arnavutköy'e kadar uzanan ve polis ekiplerinin havadan takibiyle son bulan oto hırsızlığı olayı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla aydınlatıldı.
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Yaşları 18'den küçük olan iki şüphelinin çaldıkları minibüslerle gerçekleştirdikleri 84 kilometrelik güzergah, emniyetin teknolojik imkanları sayesinde kesildi.
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F.H. (13) ve arkadaşı H.A. (16), ilk olarak Sarıyer'de kapalı kasa bir minibüse bagaj kısmından girerek kontağa makas sokmak suretiyle aracı çalıştırdı ve yaklaşık 42 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy'e ulaştı.
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Arnavutköy'de ilk aracı terk eden şüpheliler, aynı yöntemi kullanarak ikinci bir minibüsü daha çaldı ve Sarıyer'e doğru dönüşe geçerek toplamda 84 kilometrelik bir mesafe katetti.
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