İstanbul'da camide miras cinayeti: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
İstanbul Kağıthane'de annelerinin cenaze namazına katılan iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Ağabey M.M.'nin (69), silahla başından ve karnından vurduğu M.M. (52) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan M. ve M.M. kardeşler, vefat eden anneleri N.M.'nin cenaze namazına katıldı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken M.M., kardeşi M.M.'yi silahla başından ve karnından vurdu.
ŞÜPHELİNİN 10 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen M.M. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan şüpheli M.M. ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da el konulan M.M.'nin polis ekiplerinde 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)