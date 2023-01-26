  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu

İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu

İstanbul Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu - Resim: 1

Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi, Tamburacı Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi.

1 / 8
İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu - Resim: 2

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın giriş katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 / 8
İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu - Resim: 3

Yangına üçüncü katta yakalanan bir vatandaş aşağıya atlayarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. 

3 / 8
İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu - Resim: 4

Üçüncü kattan aşağıya atlayan vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 / 8