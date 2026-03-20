İstanbul'da can pazarı! İki gecekondu alev alev yandı

İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangında yaralanan anne ve iki çocuğu ile bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.