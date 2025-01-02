İstanbul'da çay ocağına bombalı saldırı

Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta bulunan bir çay ocağına patlayıcı madde attı. Olay sırasında herhangi bir patlama yaşanmazken, içeri de bulunanlar panikle dışarı çıkıp durumu polis ekiplerine haber verdi.