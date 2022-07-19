İstanbul'da ''çayır tırtılı'' paniği: Tarlaları istila etti

"TARLALARA BÜYÜK HASAR VERDİ"

Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Daha öncede larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazla. Yoldan oluk oluk geçiyorlar. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.