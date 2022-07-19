İstanbul'da ''çayır tırtılı'' paniği: Tarlaları istila etti
Geçtiğimiz günlerde Trakya'da binlerce dekar alanı istila eden cayır tırtılları bu kez İstanbul Çatalca'da görüldü.
İstanbul 'da Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Bunun ardından gelen tırtıl istilası, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.
Tırtılların, yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeklerinin gelişimini engellediği belirtilirken, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin havadan, çiftçilerin ise traktörlerle ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürüyor.
Çayır tırtılları nedeniyle bazı tarlalarda çoğu ayçiçeğinin zarar gördüğü, çiçek vermediği gözlendi.
"TARLALARA BÜYÜK HASAR VERDİ"
Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Daha öncede larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazla. Yoldan oluk oluk geçiyorlar. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.