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İstanbul'da CB alarmı: Uçaklar iniş yapamadı

İstanbul'da elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da CB alarmı: Uçaklar iniş yapamadı - Resim: 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan CB olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

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İstanbul'da CB alarmı: Uçaklar iniş yapamadı - Resim: 2

CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor. 

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İstanbul'da CB alarmı: Uçaklar iniş yapamadı - Resim: 3

Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

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