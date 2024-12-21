İstanbul'da CB alarmı: Uçaklar iniş yapamadı
İstanbul'da elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan CB olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini olumsuz etkiliyor.
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CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor.
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Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.
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