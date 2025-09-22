  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da çekici dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul Pendik'te freni tutmayan çekici, kontrolden çıkarak 2 araca ve apartmana çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, apartmanda ise hasar oluştu.

Kaynak: İHA
Kaza, Pendik Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde forklift bulunan BMC marka çekici seyir halindeyken frenleri tutmadı. Kontrolden çıkan çekici, önce park halindeki Hyundai marka araca çarptı. 

Ardından bir apartmanın balkon ve merdivenine vuran çekici, çarpmanın şiddetiyle bu kez arkasından gelen M.S. idaresindeki aracı sürükledi. Yaşanan kazayla birlikte ortalık savaş alanına dönerken çekici, sürüklediği araçla birlikte yan yatarak güçlükle durabildi. 

Kazada çekici sürücüsü N.Y. hafif şekilde yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle birlikte apartmanda da hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

