İstanbul'da çekiçli dehşet: Yol kesen magandalar sürücüye saldırdı!
İstanbul Kağıthane'de trafikte önü kesilen bir kişi, daha önceden husumetli olduğu kişiler tarafından çekiçli ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırganlar gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden bir kişinin önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi.
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Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü dövdü ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.
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ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı.
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Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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