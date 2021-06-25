İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Silivri Kınalı mevkiinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.
1 / 7
İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
2 / 7
Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını doludan korumak için benzin istasyonlarına sığındı.
3 / 7
Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.
4 / 7