İstanbul'da çevre katliamı: 1.3 milyon TL ceza kesildi

‘HAYVAN DIŞKILARININ AKMASI NEDENİYLE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR’

Daha önce de balık ölümleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten Kemal Mürdük, “Bu balıkların ölümünün sebebi, yukarıda toplu şekilde hayvancılık yapan işletmeler. Arıtma sistemleri olmadığı için hayvan dışkıları buraya akıyor ve balık ölümleri yaşanıyor. Yosunla ilgisi yok. Yukarıya gidildiğinde gübreleri görmek mümkün. Orada bir koy var, o bölgede hayvan dışkıları yoğun ve ölümler daha fazla. Bu durum birkaç gündür devam ediyor ama her yıl tekrarlanıyor. Yağmurlar yağınca dışkılar suya karışıyor, sudaki oksijen azalıyor ve balıklar ölüyor. Burada yayın, turna, sazan gibi birçok balık türü var. 100-150 kiloluk yayınlar, 50 kiloluk sazanlar bulunuyor. Bu büyüklükte balıkların öldüğünü gördüm" dedi.