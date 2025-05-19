İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Gaziosmanpaşa'da parkta oturanlara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırıda parkta oynayan 6 yaşındaki bir çocuk da kurşunların hedefi oldu.
Olay, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir parkta dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre yüzleri maskeli 2 kişi parkta oturan 5 kişinin yanına gelerek yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı.
Silahlardan çıkan kurşunlar F.K.’ye (21) ve yanında bulunan U.K.(16), Y.E.(22) ve o sırada parkta oyun oynayan M.Ş.'ye (6) isabet etti.
Silahlı saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. F.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Silahlı saldırı sırasında parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği öğrenilirken diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.