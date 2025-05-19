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İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da parkta oturanlara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırıda parkta oynayan 6 yaşındaki bir çocuk da kurşunların hedefi oldu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir parkta dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre yüzleri maskeli 2 kişi parkta oturan 5 kişinin yanına gelerek yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı. 

 

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İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Silahlardan çıkan kurşunlar F.K.’ye (21) ve yanında bulunan U.K.(16), Y.E.(22) ve o sırada parkta oyun oynayan M.Ş.'ye (6) isabet etti.

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İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Silahlı saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. F.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Silahlı saldırı sırasında parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği öğrenilirken diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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