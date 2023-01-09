İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada
İstanbul’da 7 yaşındaki bir taciz ettiği iddia edilen zanlı sokak ortasında darbedilip polis ekiplerine teslim edildi.
İstanbul Arnavutköy'de bir çocuğa taciz mesajı attığı öne sürülen şüpheli, parkta dövüldükten sonra polise teslim edildi.
1 / 7
Olay Arnavutköy'de bulunan Şehir Parkı'nda meydana geldi.
2 / 7
Dayak yiyen kişinin 13 yaşında bir kız çocuğunu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi.
3 / 7
Buluşma yerine kız çocuğunun akrabaları geldi. Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat döverken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.
4 / 7