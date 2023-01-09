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İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada

İstanbul’da 7 yaşındaki bir taciz ettiği iddia edilen zanlı sokak ortasında darbedilip polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada - Resim: 1

İstanbul Arnavutköy'de bir çocuğa taciz mesajı attığı öne sürülen şüpheli, parkta dövüldükten sonra polise teslim edildi. 

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İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada - Resim: 2

Olay Arnavutköy'de bulunan Şehir Parkı'nda meydana geldi. 

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İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada - Resim: 3

Dayak yiyen kişinin 13 yaşında bir kız çocuğunu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi. 

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İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada - Resim: 4

Buluşma yerine kız çocuğunun akrabaları geldi. Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat döverken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

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