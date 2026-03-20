İstanbul'da çocukların gözü önünde yol verme dehşeti! Kadın sürücü isyan etti
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, 2 otomobil sürücüsü arasında başlayan "yol verme" inatlaşması, çocukların gözü önünde kavgaya dönüştü. Araçtaki bir kadının feryatları sokakta çınladı...
İstanbul trafiğinin bitmek bilmeyen "yol verme" krizlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Başakşehir’in en işlek noktalarından biri olan Esenkent-Bahçeşehir Yolu üzerinde meydana gelen olayda, iki sürücünün inatlaşması trafiği kilitledi.
İddiaya göre, seyir halindeki 2 otomobilin sürücüleri arasında sözlü atışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracını durdurarak aşağı indi ve diğer sürücüye saldırmak üzere aracına doğru yürüdü.
Olayın en dramatik anı ise saldırgan sürücünün aracında bulunan bir kadının müdahalesi oldu. Kavganın büyümesini engellemeye çalışan kadın, "Araçta çocuklar var, ne yapıyorsunuz?" diyerek bağırdı. Çocukların gözü önünde yaşanan bu şiddet girişimi, çevredeki sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle büyümeden önlendi.