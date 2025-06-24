İstanbul'da çocukların kız arkadaş kavgası kanlı bitti

Kavgada, A.A., yabancı uyruklu M.İ.'yi ağır yaralayarak kaçtı. Yaralı M.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan M.İ., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olay sırasında M.İ.'nin yanında bulunan arkadaşlarının bilgisine başvuran Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede ameliyat olan M.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.