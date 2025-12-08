İstanbul'da çöken yol 2 yaya ve 2 otomobili yuttu

'KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN DÜŞTÜLER'

Mahalledeki esnaf Salim Demirkol, "15 gün önce kazı yapıldı burada, kazdıkları gibi bıraktılar. 3 gündür burası çok kötü bir durumda. İnsanlar düşüyor, çocuklar düşüyor, arabalar içine düşüyor çıkartamıyoruz. Biz esnaf olarak çok mağduruz. 2 araba düştü bugün çok kötüydü. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Çukur orası karşıdan karşıya geçerken düştüler. Altyapı çok sıkıntı, çökme oluyor koku oluyor, İSKİ burayla ilgilenmiyor, belediye ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.