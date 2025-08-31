İstanbul'da çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Olay saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.